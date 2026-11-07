土耳其欢迎伊拉克加强边境哨所——《耶路撒冷邮报》

土耳其国防部欢迎伊拉克加强边境哨所和观察哨，并表示两国将继续在国防和安全领域开展合作。据《耶路撒冷邮报》报道，该报援引了伊拉克通讯社INA的消息。

土耳其国防部表示，欢迎伊拉克加强边境沿线的哨所和观察哨，并将继续开展安全合作。安卡拉还强调，今后将继续向伊拉克提供一切形式的支持。

基尔库克的拘留行动

伊拉克反恐部门11月5日表示，在基尔库克省拘留了一名嫌疑人，该部门称此人为一名因与“伊斯兰国”组织有关联而知名的嫌疑人。该部门称，此次拘留是根据负责该部门案件的调查法官此前签发的逮捕令进行的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该部门表示，将继续开展定点突袭，以搜寻“伊斯兰国”残余人员。《耶路撒冷邮报》评估称，伊拉克当局可能担心基尔库克及邻近的哈维贾地区面临武装分子威胁，这些威胁可能在近几个月加剧。

安全与基础设施

土耳其在基尔库克和泰勒阿费尔市拥有利益。该报还指出，安卡拉对可能恢复连接伊拉克和叙利亚的基尔库克—巴尼亚斯输油管道持积极态度。

此外，伊拉克当局报告称，在巴格达以南的拉提菲耶地区拘留了三名人民动员力量成员。Shafaq News一名安全消息人士称，他们当时运输了35枚类型不明的火箭弹和两把手枪。

关注我们在