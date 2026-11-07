中国投资者在非洲支持了19个矿产加工、精炼和矿产制造项目，总价值达163亿美元。北京咨询公司Development Reimagined的一份报告指出，《南华早报》报道。

加工领域投资

该研究涵盖了2024年中非合作论坛峰会后商定的行动计划框架下中国作出的承诺。截至6月，在15个非洲国家记录了32个采矿、勘探和矿床开发项目，投资总额为412亿美元。

其中，19个项目 предусматривают直接在非洲创造附加值，而非仅仅开采原材料。报告指出，这表明非洲各国政府希望发展国内自然资源加工。同时，这类项目在金额上所占比例较小，是由于数项规模极大的交易中关于本地加工的承诺有限，或尚未得到确认。

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关键矿产竞争

非洲是铜、钴和铁矿石的重要供应地。刚果民主共和国、几内亚和津巴布韦此前曾出台矿产出口禁令或限制措施，以促进在本国境内加工这些矿产。

被追踪的项目包括在几内亚开发价值230亿美元的西芒杜铁矿床，该矿床是世界上同类项目中最大的一个。美国也正试图扩大对非洲关键矿产的获取：去年12月签署的一项协议，给予美国公司对刚果民主共和国指定采矿资产的优惠准入。与美国有关联的参与者也在竞争开发肯尼亚姆里马山矿床的权利，该矿床富含稀土元素和铌。

中东研究所高级研究员约翰·卡拉布雷塞认为，北京在将自己定位为非洲工业化伙伴的同时，将商业利益与强化战略影响力相结合。他警告称，有关矿产准入、融资和产品采购的协议，可能限制各国自主决定其原材料流向何处以及在哪里创造附加值的能力。

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