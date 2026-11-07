Urzędnik NADRA zastrzelony w Peszawarze — The Express Tribune

W Peszawarze w Pakistanie w piątek rano niezidentyfikowane osoby zastrzeliły Fahada, urzędnika Krajowego Urzędu Baz Danych i Rejestracji (NADRA), w pobliżu regionalnego biura tej instytucji w dzielnicy Hayatabad. Według The Express Tribune mężczyzna zginął na miejscu.

Atak w pobliżu biura

Świadkowie przekazali, że Fahad szedł w kierunku budynku biura po tym, jak zostawił samochód na parkingu po drugiej stronie ulicy. W tym momencie napastnicy na motocyklu otworzyli do niego ogień, po czym uciekli.

Policja i siły bezpieczeństwa przybyły na miejsce, odgrodziły teren w celu zebrania dowodów, ustawiły posterunki w mieście i rozpoczęły operację poszukiwawczą. Moment ataku zarejestrowały kamery monitoringu; nagranie było także rozpowszechniane w mediach społecznościowych.

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Poszukiwanie napastników

Śledczy zbierają nagrania z kamer na pobliskich budynkach i sprawdzają zapisy systemu Peshawar Safe City, aby ustalić tożsamość napastników. Funkcjonariusze rozważają również wersję osobistego konfliktu. Według urzędników policja otrzymała wizerunki prawdopodobnych napastników i przekazała je NADRA w celu identyfikacji.

Fahad zajmował stanowisko zastępcy asystenta dyrektora NADRA. Urzędnicy poinformowali, że był siostrzeńcem parlamentarzysty Noora Alama Khana i zwykle przyjeżdżał do biura z ochroniarzami opancerzonym samochodem, jednak tego dnia przybył sam, prowadząc pojazd.

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