W Rawalpindi urzędnicy Agencji Zaopatrzenia w Wodę i Kanalizacji Wasa spotkali się z przedstawicielami miejskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, aby omówić niedobór wody, miejskie podtopienia i inne problemy komunalne. W spotkaniu uczestniczyli prezes izby Nosherwan Khalil Khan oraz dyrektor zarządzający Wasa Azizullah Khan, informuje Dawn.

Niedobór wody i nowe projekty

Według Wasa agencja obsługuje około 1,8 mln osób na obszarze 90 kilometrów kwadratowych. Eksploatuje około 500 studni głębinowych oraz zarządza siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Jednocześnie Rawalpindi mierzy się ze znacznym niedoborem wody, wyczerpywaniem się wód gruntowych, rosnącymi kosztami operacyjnymi i wzrostem popytu spowodowanym szybką urbanizacją. Przedstawiciele agencji zaprezentowali projekty zaopatrzenia w wodę związane z zaporami Chahan i Dadhocha, a także proponowaną rozbudowę systemu dzięki zaporze Cherah i dodatkowym zasobom z rzeki Indus.

Projekt Dreams-I, finansowany przez Azjatycki Bank Rozwoju, ma budżet wynoszący około 225 mln dolarów. Przewiduje poprawę zaopatrzenia w wodę, rozbudowę infrastruktury oraz wdrożenie rozwiązań opartych na energii słonecznej.

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Kanalizacja i ryzyko podtopień

Wasa poinformowała także uczestników o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Pendżabu. Obejmują one wymianę 106 kilometrów starych wodociągów, instalację studni głębinowych, budowę zbiorników, a także rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i odwadniającej. Łączne inwestycje w program rozwoju wodociągów i kanalizacji przekraczają 8,8 mld rupii pakistańskich.

Prezes izby podkreślił znaczenie nieprzerwanych dostaw wody i skutecznej kanalizacji dla przedsiębiorstw, rynków oraz działalności handlowej. Wezwał Wasa do uregulowania kwestii taryf za usługi sanitarne, poprawy dostępności wody w obszarach komercyjnych, modernizacji studni głębinowych oraz zapewnienia przejrzystego rozliczania.

Wyraził również zaniepokojenie regularnymi miejskimi podtopieniami i podkreślił potrzebę skutecznego odprowadzania wody, terminowego oczyszczania cieku Leh-Nullah i jego dopływów, a także działań zapobiegawczych w celu ochrony przedsiębiorstw i źródeł utrzymania podczas monsunowych deszczy. Uczestnicy poruszyli kwestie dostaw wody cysternami, wyczerpywania się wód gruntowych, braków infrastrukturalnych i kontroli nad nieuprawnioną dystrybucją wody.

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