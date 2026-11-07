У Равалпінді обговорили дефіцит води та захист від міських підтоплень — Dawn

У Равалпінді посадовці Агентства водопостачання та санітарії Wasa зустрілися з представниками Торгово-промислової палати міста, щоб обговорити дефіцит води, міські підтоплення та інші комунальні проблеми. У зустрічі взяли участь президент палати Ношерван Халіл Хан і керівний директор Wasa Азізулла Хан, повідомляє Dawn.

Дефіцит води та нові проєкти

За даними Wasa, агентство обслуговує приблизно 1,8 млн людей на території площею 90 квадратних кілометрів. Воно експлуатує близько 500 свердловин і управляє мережею водопостачання та каналізації.

Водночас Равалпінді стикається зі значним дефіцитом води, виснаженням підземних вод, підвищенням операційних витрат і зростанням попиту через швидку урбанізацію. Представники агентства презентували проєкти водопостачання, пов’язані з дамбами Чахан і Дадхоча, а також запропоноване розширення системи за рахунок дамби Черах і додаткових ресурсів з річки Інд.

Проєкт Dreams-I, який фінансує Азійський банк розвитку, має бюджет близько 225 млн доларів США. Він передбачає покращення водопостачання, розширення інфраструктури та впровадження сонячних енергетичних рішень.

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Каналізація і ризик підтоплень

Wasa також поінформувала учасників про проєкти в межах Програми розвитку Пенджабу. Вони охоплюють заміну 106 кілометрів старих водогонів, встановлення свердловин, будівництво резервуарів, а також розвиток каналізаційної та дренажної інфраструктури. Сукупні інвестиції у програму розвитку водопостачання й каналізації перевищують 8,8 млрд пакистанських рупій.

Президент палати наголосив на важливості безперебійного водопостачання та ефективної санітарії для підприємств, ринків і комерційної діяльності. Він закликав Wasa врегулювати питання тарифів на санітарні послуги, поліпшити доступність води в комерційних районах, модернізувати свердловини та забезпечити прозоре виставлення рахунків.

Він також висловив занепокоєння регулярними міськими підтопленнями та наголосив на потребі ефективного водовідведення, своєчасного очищення водостоку Лех-Налла і його приток, а також запобіжних заходів для захисту бізнесу й засобів до існування під час мусонних дощів. Учасники порушили питання постачання води автоцистернами, виснаження підземних вод, нестачі інфраструктури й контролю за несанкціонованим розподілом води.

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