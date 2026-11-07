在拉瓦尔品第，供水与卫生机构Wasa的官员与该市工商会代表举行会谈，讨论缺水、城市内涝及其他市政问题。工商会会长诺谢尔万·哈利勒·汗和Wasa董事总经理阿齐祖拉·汗出席了会议，Dawn报道。

缺水与新项目

据Wasa介绍，该机构在90平方公里的区域内为约180万人提供服务。该机构运营约500口管井，并管理供水和污水处理网络。

与此同时，拉瓦尔品第正面临严重缺水、地下水枯竭、运营成本上升，以及快速城市化带来的需求增长。该机构代表介绍了与查汉和达德霍查水坝相关的供水项目，以及拟通过切拉水坝和印度河的额外水资源扩建系统的计划。

由亚洲开发银行资助的Dreams-I项目预算约为2.25亿美元。该项目包括改善供水、扩展基础设施以及引入太阳能解决方案。

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污水处理与内涝风险

Wasa还向与会者介绍了旁遮普发展计划框架内的项目。这些项目包括更换106公里老旧供水管线、安装管井、建设蓄水池，以及发展污水处理和排水基础设施。供水和污水处理发展计划的总投资超过88亿巴基斯坦卢比。

工商会会长强调，不间断供水和有效卫生服务对企业、市场和商业活动十分重要。他呼吁Wasa解决卫生服务费率问题，提高商业区的供水可及性，升级管井，并确保账单透明。

他还对频繁发生的城市内涝表示担忧，并强调需要有效排水、及时清理莱赫-纳拉水道及其支流，以及在季风降雨期间采取预防措施，以保护企业和生计。与会者提出了通过水罐车供水、地下水枯竭、基础设施不足以及管控未经授权的供水分配等问题。

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