巴西一家法院再次推迟审理瓜贾雅拉族森林守护者保罗·保利诺·瓜贾雅拉遇害及其同伴拉埃尔西奥·瓜贾雅拉遭谋杀未遂一案。法院顾问表示，听证日程中没有空余日期，因此陪审团审判预计将在2027年上半年举行，Mongabay报道。

保罗·瓜贾雅拉于2019年11月1日遇害。当时，他和拉埃尔西奥·瓜贾雅拉在一次疑似由非法伐木者实施的伏击中遭到枪击，据该媒体报道。袭击发生在巴西东北部马拉尼昂州的阿拉里博亚原住民领地。拉埃尔西奥在袭击中幸存。

再次延期

2025年10月，联邦法官罗纳尔多·德斯特罗的顾问曾表示，由于2025年底前时间不足，听证会可能在2026年初举行。现在，他们将新的延期解释为法院日程中没有可用日期。

负责此案的联邦检察官阿尔弗雷多·法尔康称，未确定开庭日期令人遗憾。据他介绍，该案最后一次程序性步骤发生在2025年底，而关于对瓜贾雅拉社区造成集体伤害的人类学报告已于2025年8月完成并被纳入案卷材料。

巴西联邦公共部必须分析延误原因，并在必要时采取程序措施，以尽快举行审判。该机构已两次请求加快审理进程——分别是在2023年9月和2026年7月。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

首起此类联邦案件

该审判可能成为马拉尼昂州首起由联邦陪审团法院审理原住民领袖遇害和谋杀未遂案件。检察官争取到了联邦管辖权，理由是这些罪行不仅侵害了具体个人，也侵害了整个瓜贾雅拉社区及其文化。

据Mongabay报道，1991年至2023年间，马拉尼昂州有81名瓜贾雅拉族人被杀。其中38人死于阿拉里博亚领地，包括6名森林守护者。迄今尚未有任何与这些杀害事件有关的人受到审判。

保护阿拉里博亚森林

保罗和拉埃尔西奥均属于“森林守护者”组织，这是一个由瓜贾雅拉族人组成、在其领地内打击非法采伐、狩猎和其他环境犯罪的团体。该组织还保护阿瓦族；该族成员在阿拉里博亚森林中自愿与外界隔离生活。

遇害者的父亲若泽·马里亚·保利诺·瓜贾雅拉表示，家人已经厌倦了多年的等待。拉埃尔西奥·瓜贾雅拉也表达了对司法系统的不信任，但强调他不会停止为正义而斗争。

关注我们在