澳大利亚卫生纸制造商 Who Gives A Crap 表示，由于一家第三方美国营销软件供应商的系统发生网络事件，客户个人数据可能遭到未经授权的访问。据澳大利亚广播公司新闻报道，澳大利亚、英国和美国的消费者可能受到影响。

哪些数据可能被访问

该公司表示，第三方可能获得了客户的名字和姓氏、电子邮箱地址、电话号码、邮寄地址以及他们在 Who Gives A Crap 的消费总额。支付数据、订单信息和密码未被泄露。

公司首席执行官西蒙·格里菲斯表示，Who Gives A Crap 的客户账户未被直接访问，且仍受到保护。该公司还表示，目前没有证据表明所获取的信息被滥用。同时，公司尚不清楚这些数据是否被复制或下载。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

事件时间线及公司行动

据 Who Gives A Crap 称，未经授权的访问始于10月30日，10月31日被发现，并于11月1日被终止并得到保护。该公司于周五获悉此次数据泄露，并于次日向数据可能被访问的客户发送了通知。

Who Gives A Crap 已将该供应商完全从其系统中断开，并更改了访问凭证。该公司继续就调查事宜与供应商保持联系，并表示如有需要将与相关监管机构合作。建议客户留意意外收到的电子邮件、信息、电话和邮寄物，并核实那些据称以公司名义发出的联络。

该供应商还表示，加拿大客户的个人数据在此次事件期间未被访问。

关注我们在