В Австралии производитель туалетной бумаги Who Gives A Crap сообщил о возможном несанкционированном доступе к персональным данным клиентов вследствие киберинцидента в системе стороннего американского поставщика маркетингового программного обеспечения. Как сообщает ABC News, пострадать могли покупатели из Австралии, Великобритании и США.

Какие данные могли быть доступны

По заявлению компании, третье лицо могло получить доступ к именам и фамилиям клиентов, адресам электронной почты, номерам телефонов, почтовым адресам и общей сумме их расходов в Who Gives A Crap. Платёжные данные, сведения о заказах и пароли не были скомпрометированы.

Генеральный директор компании Саймон Гриффитс заявил, что к учетным записям клиентов Who Gives A Crap не было прямого доступа и они остаются защищёнными. Компания также сообщила, что в настоящее время не имеет доказательств злоупотребления полученной информацией. В то же время там пока не знают, были ли эти данные скопированы или загружены.

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Сроки инцидента и действия компании

По данным Who Gives A Crap, несанкционированный доступ начался 30 октября, был обнаружен 31 октября, а 1 ноября доступ был прекращён и защищён. Компанию проинформировали о нарушении в пятницу, а на следующий день она направила уведомления клиентам, данные которых могли быть доступны.

Who Gives A Crap полностью отключила поставщика от своих систем и изменила учётные данные для доступа. Компания продолжает контактировать с поставщиком по поводу расследования и заявила, что при необходимости будет взаимодействовать с соответствующими регуляторами. Клиентам посоветовали внимательно относиться к неожиданным письмам, сообщениям, звонкам и почтовым отправлениям, а также проверять обращения, якобы направленные от имени компании.

Поставщик также сообщил, что персональные данные клиентов из Канады не были доступны во время инцидента.

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