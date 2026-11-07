W Australii producent papieru toaletowego Who Gives A Crap poinformował o możliwym nieuprawnionym dostępie do danych osobowych klientów w wyniku cyberincydentu w systemie zewnętrznego amerykańskiego dostawcy oprogramowania marketingowego. Jak informuje ABC News, poszkodowani mogli być klienci z Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Jakie dane mogły być dostępne

Według oświadczenia firmy osoba trzecia mogła uzyskać dostęp do imion i nazwisk klientów, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów pocztowych oraz łącznej kwoty ich wydatków w Who Gives A Crap. Dane płatnicze, informacje o zamówieniach i hasła nie zostały naruszone.

Dyrektor generalny firmy Simon Griffiths oświadczył, że konta klientów Who Gives A Crap nie zostały bezpośrednio udostępnione i pozostają chronione. Firma poinformowała również, że obecnie nie ma dowodów na niewłaściwe wykorzystanie uzyskanych informacji. Jednocześnie nadal nie wiadomo, czy dane te zostały skopiowane lub pobrane.

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Terminy incydentu i działania firmy

Według danych Who Gives A Crap nieuprawniony dostęp rozpoczął się 30 października, wykryto go 31 października, a 1 listopada dostęp został zakończony i zabezpieczony. Firma została poinformowana o naruszeniu w piątek, a następnego dnia wysłała powiadomienia do klientów, których dane mogły być dostępne.

Who Gives A Crap całkowicie odłączyła dostawcę od swoich systemów i zmieniła dane uwierzytelniające dostęp. Firma nadal kontaktuje się z dostawcą w sprawie dochodzenia i oświadczyła, że w razie potrzeby będzie współpracować z odpowiednimi organami regulacyjnymi. Klientom zalecono zachowanie ostrożności wobec nieoczekiwanych e-maili, wiadomości, telefonów i przesyłek pocztowych oraz weryfikowanie komunikatów rzekomo wysłanych w imieniu firmy.

Dostawca poinformował również, że dane osobowe klientów z Kanady nie były dostępne podczas incydentu.

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