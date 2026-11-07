Who Gives A Crap повідомила про доступ до даних клієнтів — ABC News Australia

В Австралії виробник туалетного паперу Who Gives A Crap повідомив про можливий несанкціонований доступ до персональних даних клієнтів унаслідок кіберінциденту в системі стороннього американського постачальника маркетингового програмного забезпечення. Як повідомляє ABC News, постраждати могли покупці з Австралії, Великої Британії та США.

Які дані могли бути доступними

За заявою компанії, стороння особа могла отримати доступ до імен та прізвищ клієнтів, адрес електронної пошти, номерів телефонів, поштових адрес і загальної суми їхніх витрат у Who Gives A Crap. Платіжні дані, відомості про замовлення та паролі не були скомпрометовані.

Генеральний директор компанії Саймон Ґріффітс заявив, що облікові записи клієнтів Who Gives A Crap не зазнали прямого доступу та залишаються захищеними. Компанія також повідомила, що наразі не має доказів зловживання отриманою інформацією. Водночас там поки не знають, чи були ці дані скопійовані або завантажені.

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Терміни інциденту та дії компанії

За даними Who Gives A Crap, несанкціонований доступ розпочався 30 жовтня, його виявили 31 жовтня, а 1 листопада доступ було припинено та захищено. Компанію про порушення поінформували в п’ятницю, а наступного дня вона надіслала повідомлення клієнтам, дані яких могли бути доступними.

Who Gives A Crap повністю відключила постачальника від своїх систем і змінила облікові дані для доступу. Компанія продовжує контактувати з постачальником щодо розслідування та заявила, що за потреби взаємодіятиме з відповідними регуляторами. Клієнтам порадили бути уважними до неочікуваних листів, повідомлень, дзвінків і поштових відправлень та перевіряти звернення, нібито надіслані від імені компанії.

Постачальник також повідомив, що персональні дані клієнтів із Канади не були доступні під час інциденту.

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