国际自由联盟（International Freedom Coalition，IFC）在华盛顿举行了首次会议，汇集了15个曾遭受圣战主义运动迫害的团体。据《耶路撒冷邮报》报道，该联盟由美国人权倡导者查尔斯·雅各布斯于今年早些时候共同创立。

联合受迫害社群

据该媒体报道，IFC将自身定位为无党派的人权和倡导组织。其目标是应对全球圣战主义暴力、揭露伊斯兰主义影响力，并保护弱势少数群体。

雅各布斯认为，与单个团体的呼吁相比，不同社群的共同声音更难被国际组织、政治人士和私营机构忽视。他表示，在7月的会议上，苏丹代表与伊朗异见人士、科普特基督徒、达尔富尔人和阿拉维派人士进行了交流。

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区分伊斯兰教与圣战主义

IFC联合创始人强调，该组织区分圣战主义和伊斯兰教，并支持成为激进组织受害者的穆斯林。他在联盟参与者中提到了反对塔利班和胡塞运动的人士，以及来自索马里兰的组织。

雅各布斯还讲述了IFC在底特律开展的一场活动。一辆载有广告信息的卡车呼吁密歇根州未来的民主党参议员阿卜杜勒·埃尔-赛义德，就尼日利亚和苏丹黑人民众遭杀害和奴役一事表态。雅各布斯称，司机被从车辆中拖出、遭到殴打，手机也被抢走，而警方要求关闭广告装置。他补充说，袭击者的身份目前尚未确定。

雅各布斯认为，该联盟应将信息工作与支持政治决策结合起来，包括制裁和地方倡议。IFC希望建立一个平台，让受迫害社群能够加强对彼此问题的关注。

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