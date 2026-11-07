W Waszyngtonie International Freedom Coalition (IFC) zorganizowała swoją pierwszą konferencję, która zgromadziła 15 grup doświadczających prześladowań ze strony ruchów dżihadystycznych. Koalicję na początku tego roku współzałożył amerykański obrońca praw człowieka Charles Jacobs, informuje Jerusalem Post.

Zjednoczenie prześladowanych społeczności

Według publikacji IFC określa się jako ponadpartyjna organizacja praw człowieka i rzecznicza. Jej celem jest przeciwdziałanie globalnej przemocy dżihadystycznej, ujawnianie wpływów islamistycznych oraz ochrona wrażliwych mniejszości.

Jacobs uważa, że wspólny głos różnych społeczności jest trudniejszy do zignorowania przez organizacje międzynarodowe, polityków i prywatne instytucje niż apel pojedynczej grupy. Jak powiedział, podczas lipcowego spotkania przedstawiciele Sudanu rozmawiali z irańskimi dysydentami, chrześcijanami koptyjskimi, Darfurczykami i alawitami.

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Rozróżnienie między islamem a dżihadyzmem

Współzałożyciel IFC podkreślił, że organizacja rozróżnia dżihadyzm i islam oraz wspiera muzułmanów, którzy stali się ofiarami radykalnych ugrupowań. Wśród uczestników koalicji wymienił przeciwników ruchów طالبان i Huti, a także organizacje z Somalilandu.

Jacobs opowiedział również o kampanii IFC w Detroit. Ciężarówka z przekazem reklamowym wzywała przyszłego demokratycznego senatora z Michigan Abdula El-Sayeda do wypowiedzenia się na temat zabójstw i zniewalania czarnoskórych Afrykanów w Nigerii i Sudanie. Według Jacobsa kierowca został wyciągnięty z pojazdu, pobity, a jego telefon zabrano, natomiast policja zażądała wyłączenia konstrukcji reklamowych. Dodał, że tożsamość napastników nie została dotąd ustalona.

Zdaniem Jacobsa koalicja powinna łączyć działalność informacyjną ze wsparciem dla decyzji politycznych, w tym sankcji i lokalnych inicjatyw. IFC dąży do stworzenia platformy, na której prześladowane społeczności będą mogły zwiększać uwagę poświęcaną problemom innych.

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