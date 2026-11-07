Коаліція 15 спільнот провела першу конференцію у Вашингтоні — Jerusalem Post

У Вашингтоні International Freedom Coalition (IFC) провела першу конференцію, що об’єднала 15 груп, які зазнавали переслідувань з боку джихадистських рухів. Коаліцію раніше цього року співзаснував американський правозахисник Чарльз Джейкобс, повідомляє Jerusalem Post.

Об’єднання переслідуваних громад

За даними видання, IFC позиціонує себе як позапартійна правозахисна та адвокаційна організація. Її мета — протидія глобальному джихадистському насильству, виявлення ісламістського впливу та захист уразливих меншин.

Джейкобс вважає, що спільний голос різних громад складніше ігнорувати міжнародним організаціям, політикам та приватним установам, ніж звернення окремої групи. На липневій зустрічі, за його словами, представники Судану спілкувалися з іранськими дисидентами, коптськими християнами, дарфурцями та алавітами.

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Розрізнення ісламу і джихадизму

Співзасновник IFC наголосив, що організація розрізняє джихадизм та іслам і підтримує мусульман, які стали жертвами радикальних угруповань. Серед учасників коаліції він назвав противників рухів «Талібан» і хуситів, а також організації із Сомаліленду.

Джейкобс також розповів про кампанію IFC у Детройті. Вантажівка з рекламним повідомленням закликала майбутнього сенатора-демократа від Мічигану Абдула Ель-Сайєда висловитися щодо вбивств і поневолення темношкірих африканців у Нігерії та Судані. За словами Джейкобса, водія витягли з автомобіля, побили та забрали в нього телефон, а поліція вимагала вимкнути рекламні конструкції. Він додав, що особи нападників наразі не встановлені.

На думку Джейкобса, коаліція має поєднувати інформаційну роботу з підтримкою політичних рішень, зокрема санкцій і місцевих ініціатив. IFC прагне створити платформу, на якій переслідувані спільноти зможуть посилювати увагу до проблем одна одної.

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