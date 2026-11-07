В Вашингтоне International Freedom Coalition (IFC) провела первую конференцию, объединившую 15 групп, подвергавшихся преследованиям со стороны джихадистских движений. Коалицию ранее в этом году совместно основал американский правозащитник Чарльз Джейкобс, сообщает Jerusalem Post.

Объединение преследуемых сообществ

По данным издания, IFC позиционирует себя как внепартийную правозащитную и адвокационную организацию. Ее цель — противодействие глобальному джихадистскому насилию, выявление исламистского влияния и защита уязвимых меньшинств.

Джейкобс считает, что общий голос разных сообществ международным организациям, политикам и частным учреждениям сложнее игнорировать, чем обращение отдельной группы. По его словам, на июльской встрече представители Судана общались с иранскими диссидентами, коптскими христианами, дарфурцами и алавитами.

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Разграничение ислама и джихадизма

Сооснователь IFC подчеркнул, что организация различает джихадизм и ислам и поддерживает мусульман, ставших жертвами радикальных группировок. Среди участников коалиции он назвал противников движений «Талибан» и хуситов, а также организации из Сомалиленда.

Джейкобс также рассказал о кампании IFC в Детройте. Грузовик с рекламным сообщением призывал будущего сенатора-демократа от Мичигана Абдула Эль-Сайеда высказаться об убийствах и порабощении темнокожих африканцев в Нигерии и Судане. По словам Джейкобса, водителя вытащили из автомобиля, избили и отобрали у него телефон, а полиция потребовала отключить рекламные конструкции. Он добавил, что личности нападавших пока не установлены.

По мнению Джейкобса, коалиция должна сочетать информационную работу с поддержкой политических решений, в частности санкций и местных инициатив. IFC стремится создать платформу, на которой преследуемые сообщества смогут усиливать внимание к проблемам друг друга.

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