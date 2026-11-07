W Brazylii sąd ponownie odroczył rozpoznanie sprawy dotyczącej zabójstwa obrońcy lasu z ludu Guajajara, Paulo Paulino Guajajara, oraz usiłowania zabójstwa jego współpracownika Laércia Guajajara. Doradcy sądu poinformowali, że w kalendarzu rozpraw nie ma wolnych terminów, dlatego procesu przed ławą przysięgłych oczekuje się w pierwszej połowie 2027 roku, informuje Mongabay.

Paulo Guajajara zginął 1 listopada 2019 roku, gdy on i Laércio Guajajara znaleźli się pod ostrzałem podczas domniemanej zasadzki, którą według portalu urządzili nielegalni drwale. Atak miał miejsce na terytorium rdzennej ludności Arariboia w stanie Maranhão w północno-wschodniej Brazylii. Laércio przeżył atak.

Kolejne odroczenie

W październiku 2025 roku doradcy federalnego sędziego Ronalda Desterro twierdzili, że rozprawa prawdopodobnie odbędzie się na początku 2026 roku z powodu braku czasu przed końcem 2025 roku. Teraz wyjaśnili nowe opóźnienie brakiem wolnych terminów w harmonogramie sądu.

Prokurator federalny Alfredo Falcão, który prowadzi sprawę, nazwał brak wyznaczonej daty przykrym. Jak powiedział, ostatni krok proceduralny w sprawie miał miejsce pod koniec 2025 roku, a raport antropologiczny dotyczący zbiorowej szkody dla społeczności Guajajara został ukończony i dołączony do akt w sierpniu 2025 roku.

Brazylijskie Federalne Ministerstwo Publiczne ma przeanalizować przyczyny opóźnienia i, w razie potrzeby, podjąć kroki proceduralne, aby proces odbył się jak najszybciej. Instytucja już dwukrotnie zwracała się o przyspieszenie postępowania — we wrześniu 2023 roku i w lipcu 2026 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pierwsza federalna sprawa tego rodzaju

Proces ten może stać się pierwszym przypadkiem w stanie Maranhão, w którym zabójstwo i usiłowanie zabójstwa rdzennych liderów rozpatrzy federalny sąd przysięgłych. Prokuratorzy uzyskali jurysdykcję federalną, argumentując, że przestępstwa były zamachem nie tylko na konkretne osoby, lecz także na całą społeczność Guajajara i jej kulturę.

Według Mongabay w stanie Maranhão w latach 1991–2023 zamordowano 81 przedstawicieli ludu Guajajara. Spośród nich 38 zginęło na terytorium Arariboia, w tym sześciu obrońców lasu. Żadna osoba powiązana z tymi zabójstwami nie została dotąd osądzona.

Ochrona lasu Arariboia

Paulo i Laércio należeli do grupy „Strażnicy Lasu” — stowarzyszenia przedstawicieli ludu Guajajara, które przeciwdziała nielegalnej wycince, polowaniom i innym przestępstwom środowiskowym na swoim terytorium. Grupa chroni również lud Awá, którego przedstawiciele żyją w dobrowolnej izolacji w lasach Arariboia.

Ojciec zabitego, José Maria Paulino Guajajara, oświadczył, że rodzina jest zmęczona wieloletnim oczekiwaniem. Laércio Guajajara również wyraził brak zaufania do systemu sprawiedliwości, jednak podkreślił, że nie przestanie walczyć o sprawiedliwość.

Czytaj nas na