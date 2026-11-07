В Бразилии суд снова отложил рассмотрение дела об убийстве защитника леса из народа гуажажара Паулу Паулину Гуажажары и покушении на его соратника Лаэрсиу Гуажажару. Судебные советники сообщили, что в календаре слушаний нет свободных дат, поэтому суда присяжных ожидают в первой половине 2027 года, сообщает Mongabay.

Паулу Гуажажара погиб 1 ноября 2019 года, когда он и Лаэрсиу Гуажажара попали под обстрел во время предполагаемой засады, которую, по данным издания, устроили незаконные лесорубы. Нападение произошло на территории коренного народа Арарибоя в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии. Лаэрсиу выжил после нападения.

Очередной перенос

В октябре 2025 года советники федерального судьи Роналду Дестерру заявляли, что слушание, вероятно, состоится в начале 2026 года из-за нехватки времени до конца 2025-го. Теперь они объяснили новую отсрочку отсутствием свободных дат в графике суда.

Федеральный прокурор Алфреду Фалкан, который ведет дело, назвал отсутствие назначенной даты прискорбным. По его словам, последний процессуальный шаг по делу состоялся в конце 2025 года, а антропологический отчет о коллективном вреде для общины гуажажара был завершен и приобщен к материалам в августе 2025 года.

Федеральное государственное министерство Бразилии должно проанализировать причины задержки и, при необходимости, принять процессуальные меры для проведения суда как можно скорее. Ведомство уже дважды просило ускорить рассмотрение — в сентябре 2023-го и июле 2026 года.

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Первое федеральное дело такого типа

Этот процесс может стать первым случаем в штате Мараньян, когда убийство и покушение на жизнь лидеров коренного народа рассмотрит федеральный суд присяжных. Прокуроры добились федеральной юрисдикции, аргументируя это тем, что преступления были посягательством не только на конкретных людей, но и на всю общину гуажажара и ее культуру.

По данным Mongabay, в штате Мараньян в 1991–2023 годах были убиты 81 представитель народа гуажажара. Из них 38 погибли на территории Арарибоя, в том числе шесть защитников леса. Ни одного человека, причастного к этим убийствам, до сих пор не судили.

Защита леса Арарибоя

Паулу и Лаэрсиу входили в группу «Хранители леса» — объединение представителей народа гуажажара, которое противодействует незаконной вырубке, охоте и другим экологическим преступлениям на своей территории. Группа также защищает народ ава, представители которого живут в добровольной изоляции в лесах Арарибоя.

Отец погибшего Жозе Мария Паулино Гуажажара заявил, что семья устала от многолетнего ожидания. Лаэрсиу Гуажажара также выразил недоверие к системе правосудия, однако подчеркнул, что не прекратит борьбу за справедливость.

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