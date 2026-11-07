Английский быстрый боулер Джош Танг из-за травмы пальца ноги пропустит предстоящий тур сборной Англии по крикету в Австралии в форматах ODI и T20. Как сообщает BBC Sport, 28-летний спортсмен вернется в Великобританию для дополнительного обследования.

Травма в Пакистане

Танг получил повреждение в прошлом месяце в Пакистане и не участвовал в последних двух матчах трехсторонней серии. Тур Англии по Австралии стартует 13 ноября однодневным матчем в Перте.

В этом году боулер взял 46 викетов в 17 матчах. Вероятно, он сможет вернуться в состав команды на серию из трех тестовых матчей против Южной Африки в декабре. Состав на этот тур должны объявить на следующей неделе.

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Победа в разминочном матче

В однодневном разминочном матче в Перте Англия обыграла Западную Австралию с преимуществом в 92 рана. Спиннер Адил Рашид взял четыре викета, пропустив 35 ранов, а быстрый боулер Джофра Арчер добавил три викета за 34 рана.

Англичане завершили свой иннингс с 251 раном: самым результативным стал Бен Дакетт с 49 ранами, тогда как Лиам Доусон остался непобежденным с 44. Западная Австралия ответила 159 ранами. Рашид взял викеты Джейдена Гудвина и Аштона Тернера в последовательных подачах, а Арчер завершил иннингс хозяев.

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