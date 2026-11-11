Google Cloud объявила о предварительном запуске платформы Gemini for healthcare, которая должна объединить клинические, операционные и административные системы, важные для оказания медицинских услуг и работы планов медицинского страхования. Как сообщает Engadget, решение основано на универсальном агенте Gemini и прежде всего предназначено для оптимизации рабочих процессов.

Работа с медицинскими данными

Платформа может подключаться к сторонним системам и собирать сведения из медицинских записей, биллинговых платформ и официальных рекомендаций. Gemini for healthcare также может получать доступ к данным Medicare и Medicaid, чтобы предлагать следующие шаги и формировать многоэтапные рабочие процессы.

В Google заявили, что при необходимости работу системы будут контролировать люди, а платформа будет действовать в рамках определенных мер предосторожности. Компания также сообщила, что сервис будет соответствовать требованиям закона HIPAA, который защищает конфиденциальную информацию пациентов от разглашения без их разрешения.

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Первые клиенты и интеграции

Среди первых клиентов Gemini for healthcare — Blue Cross Blue Shield of Massachusetts, Hartford HealthCare, HCA Healthcare, Highmark Health, Northwell Health, Optum и Stanford School of Medicine. По замыслу Google, инструмент должен снизить нагрузку на административные команды, сократить профессиональное выгорание и оставить больше времени для работы с пациентами.

Платформа будет объединять рабочие процессы в Google Workspace, Microsoft 365 и ServiceNow, а также в отраслевых решениях, в частности в агентской платформе Health Cloud от Salesforce. Gemini for healthcare будет доступна клиентам Gemini Enterprise Standard и Gemini Enterprise Plus.

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