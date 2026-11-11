Google Cloud ogłosił wstępne uruchomienie platformy Gemini for healthcare, która ma łączyć systemy kliniczne, operacyjne i administracyjne istotne dla świadczenia usług medycznych oraz działania planów ubezpieczeń zdrowotnych. Jak informuje Engadget, rozwiązanie opiera się na uniwersalnym agencie Gemini i jest przede wszystkim przeznaczone do optymalizacji procesów pracy.

Praca z danymi medycznymi

Platforma może łączyć się z systemami innych firm i gromadzić informacje z dokumentacji medycznej, platform rozliczeniowych oraz oficjalnych wytycznych. Gemini for healthcare może również uzyskiwać dostęp do danych Medicare i Medicaid, aby proponować kolejne kroki i tworzyć wieloetapowe procesy pracy.

Google oświadczył, że w razie potrzeby pracę systemu będą nadzorować ludzie, a platforma będzie działać w ramach określonych zabezpieczeń. Firma poinformowała również, że usługa będzie spełniać wymogi ustawy HIPAA, która chroni wrażliwe informacje o pacjentach przed ujawnieniem bez ich zgody.

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Pierwsi klienci i integracje

Wśród pierwszych klientów Gemini for healthcare są Blue Cross Blue Shield of Massachusetts, Hartford HealthCare, HCA Healthcare, Highmark Health, Northwell Health, Optum i Stanford School of Medicine. Według założeń Google narzędzie ma zmniejszyć obciążenie zespołów administracyjnych, ograniczyć wypalenie zawodowe i pozostawić więcej czasu na pracę z pacjentami.

Platforma będzie łączyć procesy pracy w Google Workspace, Microsoft 365 i ServiceNow, a także w rozwiązaniach branżowych, w tym w platformie agentowej Health Cloud firmy Salesforce. Gemini for healthcare będzie dostępna dla klientów Gemini Enterprise Standard i Gemini Enterprise Plus.

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