Google Cloud宣布预览推出Gemini for healthcare平台，该平台旨在整合对医疗服务提供和医疗保险计划运营至关重要的临床、运营和行政系统。正如Engadget报道的那样，该解决方案基于通用Gemini代理，主要用于优化工作流程。

处理医疗数据

该平台可以连接第三方系统，并从医疗记录、计费平台和官方指南中收集信息。Gemini for healthcare还可以访问Medicare和Medicaid数据，以建议后续步骤并创建多步骤工作流程。

Google表示，必要时将由人员监督系统运行，且该平台将在既定的保障措施范围内运作。该公司还表示，该服务将符合HIPAA法律的要求，该法律保护患者敏感信息不被在未经其许可的情况下披露。

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首批客户与集成

Gemini for healthcare的首批客户包括Blue Cross Blue Shield of Massachusetts、Hartford HealthCare、HCA Healthcare、Highmark Health、Northwell Health、Optum和Stanford School of Medicine。按照Google的设想，该工具应减轻行政团队的负担、减少职业倦怠，并为与患者的工作留出更多时间。

该平台将整合Google Workspace、Microsoft 365和ServiceNow中的工作流程，以及行业解决方案中的工作流程，其中包括Salesforce的Health Cloud代理平台。Gemini for healthcare将向Gemini Enterprise Standard和Gemini Enterprise Plus客户开放。

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