Google Cloud оголосила попередній запуск Gemini for healthcare — Engadget

Google Cloud оголосила про попередній запуск платформи Gemini for healthcare, яка має об’єднувати клінічні, операційні та адміністративні системи, важливі для надання медичних послуг і роботи планів медичного страхування. Як повідомляє Engadget, рішення базується на універсальному агенті Gemini та насамперед призначене для оптимізації робочих процесів.

Робота з медичними даними

Платформа може підключатися до сторонніх систем і збирати відомості з медичних записів, білінгових платформ та офіційних настанов. Gemini for healthcare також може отримувати доступ до даних Medicare і Medicaid, щоб пропонувати наступні кроки та формувати багатокрокові робочі процеси.

У Google заявили, що за потреби роботу системи контролюватимуть люди, а платформа діятиме в межах визначених запобіжників. Компанія також повідомила, що сервіс відповідатиме вимогам закону HIPAA, який захищає чутливу інформацію пацієнтів від розголошення без їхнього дозволу.

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Перші клієнти та інтеграції

Серед перших клієнтів Gemini for healthcare — Blue Cross Blue Shield of Massachusetts, Hartford HealthCare, HCA Healthcare, Highmark Health, Northwell Health, Optum і Stanford School of Medicine. За задумом Google, інструмент має зменшити навантаження на адміністративні команди, скоротити професійне вигорання та залишити більше часу для роботи з пацієнтами.

Платформа поєднуватиме робочі процеси в Google Workspace, Microsoft 365 і ServiceNow, а також у галузевих рішеннях, зокрема в агентській платформі Health Cloud від Salesforce. Gemini for healthcare буде доступна клієнтам Gemini Enterprise Standard і Gemini Enterprise Plus.

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