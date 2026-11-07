Angielski szybki bowler Josh Tongue z powodu urazu palca u stopy opuści nadchodzące tournée reprezentacji Anglii w krykiecie po Australii w formatach ODI i T20. Jak informuje BBC Sport, 28-letni zawodnik wróci do Wielkiej Brytanii na dodatkowe badania.

Kontuzja w Pakistanie

Tongue doznał urazu w ubiegłym miesiącu w Pakistanie i nie wystąpił w dwóch ostatnich meczach serii trójstronnej. Tournée Anglii po Australii rozpocznie się 13 listopada jednodniowym meczem w Perth.

W tym roku bowler zdobył 46 wicketów w 17 meczach. Prawdopodobnie będzie mógł wrócić do składu na serię trzech meczów testowych przeciwko Republice Południowej Afryki w grudniu. Skład na to tournée ma zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zwycięstwo w meczu rozgrzewkowym

W jednodniowym meczu rozgrzewkowym w Perth Anglia pokonała Australię Zachodnią różnicą 92 runów. Spinner Adil Rashid zdobył cztery wickety, tracąc 35 runów, a szybki bowler Jofra Archer dołożył trzy wickety za 34 runy.

Anglicy zakończyli swój innings z dorobkiem 251 runów: najwięcej, 49, zdobył Ben Duckett, natomiast Liam Dawson pozostał niepokonany z 44 runami. Australia Zachodnia odpowiedziała 159 runami. Rashid zdobył wickety Jaydena Goodwina i Ashtona Turnera w kolejnych piłkach, a Archer zakończył innings gospodarzy.

Czytaj nas na