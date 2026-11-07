В Кракове, Польша, в субботу мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь и начал стрелять в случайных людей. По сообщению Interia, малопольская полиция заявила, что это произошло примерно в 15:00. Полиция также сообщила об операции служб на площади. Нападавшего задержали.

Среди раненых есть полицейские

Полиция подтвердила, что среди раненых есть сотрудники правоохранительных органов. По данным Interia, ранения могли получить двое полицейских. На месте приземлялся вертолёт Польской службы авиационной медицинской помощи.

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Сообщения о погибших

В дополнительном описании к материалу Interia отмечается, что пожарная служба сообщила о погибших. Число погибших в сообщении не уточняется.

Ранее журналист Interia Давид Серафин, ссылаясь на сведения, переданные ему полицией, сообщил, что к инциденту могли быть причастны два человека в масках. По этим данным, они передвигались на чёрном автомобиле Subaru с регистрационными номерами из Островца-Свентокшиского.

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