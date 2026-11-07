W Krakowie w Polsce w sobotę mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przypadkowych osób. Według Interii, małopolska policja podała, że doszło do tego około godziny 15:00. Policja poinformowała również o działaniach służb na rynku. Napastnik został zatrzymany.

Wśród rannych są policjanci

Policja potwierdziła, że wśród rannych są funkcjonariusze. Według Interii obrażenia mogło odnieść dwóch policjantów. Na miejscu lądował śmigłowiec Polskiej Służby Medycznej Pomocy Lotniczej.

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Doniesienia o ofiarach śmiertelnych

W dodatkowym opisie materiału Interii zaznaczono, że straż pożarna poinformowała o ofiarach śmiertelnych. Liczby zmarłych nie podano w komunikacie.

Wcześniej dziennikarz Interii Dawid Serafin, powołując się na informacje przekazane mu przez policję, podał, że w zdarzenie mogły być zamieszane dwie osoby w maskach. Według tych danych poruszały się one czarnym Subaru z tablicami rejestracyjnymi z Ostrowca Świętokrzyskiego.

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