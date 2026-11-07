研究人员称TikTok暗中推广OnlyFans——《卫报》

英国组织Cease和澳大利亚组织Collective Shout的研究人员表示，TikTok通过传播OnlyFans创作者的视频，帮助将性产业常态化；这些创作者在其他平台上暗中宣传成人内容。《卫报》报道称，该说法来自其研究报告《TikTok to OnlyFans pipeline》。

报告作者用了一年时间分析TikTok上受欢迎的年轻OnlyFans创作者发布的非露骨视频，以及观看此类内容后算法给出的推荐。研究人员称，成人视频材料的链接被伪装在有关购物、宠物、烘焙、护肤、发型和化妆的视频中。

暗号与委婉说法

TikTok禁止直接提及OnlyFans和直接链接至该平台，也禁止性邀约。与此同时，研究人员称，创作者使用委婉说法、表情符号和手势，告知粉丝可以在其他服务上购买露骨内容。

报告列举了用“corn”代替“porn”的例子，以及玉米和星星表情符号组合的例子。作者称，这类信号尤其出现在流行的GRWM形式视频中，博主会展示准备过程、头发造型或化妆过程。

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对奢华生活的承诺

研究人员还注意到一些视频，其中OnlyFans创作者谈及出售色情内容的收入，并展示现金、大型住宅、私人飞机和昂贵汽车。报告指出，在这类帖子中，创建OnlyFans账户有时被描述为摆脱贫困或失业的途径。

OnlyFans的数据显示，自该平台于2016年推出以来，最成功的5,000名创作者每人从平台赚取了超过100万美元。与此同时，报告指出，约500万名注册创作者的平均年收入估计约为1,000美元。

TikTok的一名代表表示，该平台严格禁止传播或展示色情内容，并使用技术执行社区规则，包括防止不适合相应年龄的材料被青少年看到。OnlyFans强调，该服务面向18岁及以上人士，并设有严格的注册程序，以防止未成年人获得访问权限。

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