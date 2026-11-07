Badacze z brytyjskiej organizacji Cease oraz australijskiej Collective Shout stwierdzili, że TikTok pomaga normalizować przemysł seksualny, rozpowszechniając filmy twórczyń OnlyFans, które w ukryty sposób reklamują treści dla dorosłych na innych platformach. Informuje o tym The Guardian, powołując się na ich badanie „TikTok to OnlyFans pipeline”.

Autorzy raportu przez rok analizowali nieeksplicytne filmy popularnych młodych twórczyń OnlyFans na TikToku, a także rekomendacje algorytmu po obejrzeniu takich treści. Według nich linki do materiałów dla dorosłych były maskowane w filmach o zakupach, zwierzętach domowych, pieczeniu, pielęgnacji skóry, fryzurach i makijażu.

Kody i eufemizmy

TikTok zakazuje bezpośrednich wzmianek o OnlyFans i bezpośrednich linków do tej platformy, a także propozycji seksualnych. Jednocześnie, jak twierdzą badacze, twórczynie używają eufemizmów, emoji i gestów, aby poinformować obserwujących o możliwości zakupu eksplicytnych treści w innych serwisach.

W raporcie podano przykłady używania słowa „corn” zamiast „porn”, a także połączenia emoji kukurydzy i gwiazdki. Jak twierdzą autorzy, takie sygnały pojawiały się między innymi w popularnych filmach w formacie GRWM, w których blogerki pokazują proces przygotowań, układanie włosów lub nakładanie makijażu.

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Obietnice luksusowego życia

Badacze zwrócili również uwagę na filmy, w których twórczynie OnlyFans opowiadały o zarobkach ze sprzedaży treści seksualnych oraz pokazywały gotówkę, duże domy, prywatne odrzutowce i drogie samochody. W raporcie zaznaczono, że założenie konta na OnlyFans bywało w takich postach przedstawiane jako wyjście z biedy lub bezrobocia.

Według danych OnlyFans 5 tys. najskuteczniejszych twórców zarobiło na platformie od jej uruchomienia w 2016 roku ponad 1 mln dolarów każdy. Jednocześnie w raporcie wskazano, że średnie roczne zarobki około 5 mln zarejestrowanych twórców szacuje się na około 1 tys. dolarów.

Przedstawiciel TikToka oświadczył, że platforma surowo zakazuje rozpowszechniania lub prezentowania treści seksualnych i stosuje technologie w celu egzekwowania zasad społeczności, w tym aby materiały nieodpowiednie dla wieku nie trafiały do nastolatków. OnlyFans podkreśliło, że serwis jest przeznaczony dla osób od 18. roku życia i ma rygorystyczne procedury rejestracyjne, aby uniemożliwić dostęp osobom niepełnoletnim.

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