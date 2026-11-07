Niemiec Matthias Ross sprzedaje prywatną wyspę w Kanadzie, którą 21 lat temu wygrał w loterii Haribo. W chwili wygranej wyspa była niezamieszkana.

Wygrana w loterii

Jak informuje Der Spiegel, wyspę Rossowi przekazał prezenter telewizyjny Thomas Gottschalk. W nagłówku wywiadu publikacja zaznacza, że prezenter telewizyjny przybył na wręczenie nagrody quadem. Wywiad przygotowała Christine Haug.

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Sprzedaż wyspy

Ross postanowił teraz rozstać się z nietypową wygraną i sprzedać wyspę. Wywiad dotyczy tego, jak potoczyły się jego doświadczenia z tą nagrodą, a także decyzji o sprzedaży prywatnej wyspy w Kanadzie.

Publikacja Der Spiegel jest datowana na 7 listopada 2026 roku i została zamieszczona w dziale poświęconym Kanadzie. Ilustracja do materiału przedstawia widok na dom z bali. W podpisie pod zdjęciem użyto określenia „digital detox”, a jako autora obrazu wskazano Vladi Private Islands.

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