Маттиас Росс продаёт выигранный у Haribo частный остров в Канаде — Der Spiegel
Немец Маттиас Росс продаёт частный остров в Канаде, который 21 год назад выиграл в розыгрыше Haribo. На момент выигрыша остров был необитаемым.
Выигрыш в розыгрыше
Как сообщает Der Spiegel, остров Россу передал телеведущий Томас Готтшальк. В заголовке интервью издания указано, что телеведущий прибыл на вручение приза на квадроцикле. Интервью подготовила Кристин Хауг.
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Продажа острова
Теперь Росс решил расстаться с необычным выигрышем и продать остров. В интервью говорится о том, как сложился его опыт с этим призом, а также о решении продать частный остров в Канаде.
Публикация Der Spiegel датирована 7 ноября 2026 года и размещена в разделе о Канаде. На иллюстрации к материалу показан вид на сруб. В подписи к фото использовано выражение «digital detox», а автором изображения указан Vladi Private Islands.