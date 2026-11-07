W Paragwaju były szef Banku Centralnego Carlos Carvallo wieczorem 6 listopada oddał się w ręce policji w sprawie Ueno Bank. Przybył do departamentu dochodzeń policyjnych wraz z adwokatem po tym, jak prokuratura zarządziła jego zatrzymanie, poinformował The Rio Times.

Zgodnie z postanowieniem prokuratury nr 7 z 6 listopada Carvallo miał być przetrzymywany w wyspecjalizowanej jednostce policji do czasu wezwania go w celu złożenia wyjaśnień. Decyzję wydano w ramach sprawy karnej nr 92/2026, zatytułowanej „Santiago Peña Palacios i inni, nadużycie zaufania i inne”.

Jednocześnie prokuratura nie podała, o popełnienie jakich konkretnie przestępstw Carvallo może zostać formalnie oskarżony. Pełny tekst zarzutów nie został opublikowany, a data wezwania go do złożenia wyjaśnień nie została ogłoszona.

Sprawa Ueno Bank

Carvallo kierował Bankiem Centralnym Paragwaju od 2023 roku i złożył rezygnację 3 listopada. Wcześniej kierował Financiera Ueno, strukturą poprzedzającą Ueno Bank. W tym tygodniu Bank Centralny przejął kontrolę nad Ueno Bank po kryzysie wypłacalności.

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Opozycyjni ustawodawcy, w tym senatorowie Rafael Filizzola i Esperanza Martínez, rozszerzyli zawiadomienie karne, wskazując w nim Carvallo, nadzorcę bankowego Holgera Insfrána oraz członków zarządu banku centralnego. Wnioskują o sprawdzenie, czy organ nadzorczy terminowo reagował na problemy banku, a także czy instytucje państwowe nie wprowadzały w błąd lub nie działały w zmowie podczas lokowania środków w banku.

Twierdzenia te przedstawiono w zawiadomieniu opozycyjnych ustawodawców i nie są one ustaleniami sądu.

Środki państwowe i obligacje

Ministerstwo Gospodarki i Finansów Paragwaju podało, że 31 lipca 2025 roku państwowy fundusz emerytalny Caja Fiscal ulokował 1 bln guarani w pięcioletnich certyfikatach oszczędnościowych czterech banków. Ueno Bank otrzymał 250 mld guarani, czyli około 41 mln dolarów, oferując roczną stopę 12,35%.

W marcu 2026 roku Ueno Bank wyemitował pięcioletnie obligacje o wartości 350 mln dolarów z kuponem 6,70%. Emisję przeprowadzono zgodnie z Rule 144A i Regulation S oraz na podstawie prawa stanu Nowy Jork. Źródło nie podaje, jakie będą konsekwencje dla posiadaczy tych obligacji.

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