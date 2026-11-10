W Polsce wstępne wyniki państwowego projektu pilotażowego dotyczącego skrócenia czasu pracy wskazują na mniejszą liczbę błędów pracowników i większą terminowość wykonywania zadań. Jak informuje RMF24, analizy programu prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Polski obejmują pracowników zaangażowanych w pilotaż od początku roku.

Mniej błędów i więcej zadań wykonanych w terminie

Średnia liczba błędów, które doprowadziły do skarg klientów, w grupie uczestników pilotażu wyniosła 13,2 na tysiąc pracowników. W grupie porównawczej, w której nie skrócono czasu pracy, wskaźnik wyniósł 31 błędów na tysiąc pracowników. Tym samym wśród uczestników projektu liczba takich błędów była niższa o 57,4%.

Pracownicy objęci pilotażem ukończyli w wyznaczonym terminie 90,4% zadań. W grupie bez skróconego czasu pracy wskaźnik ten wyniósł 77,5%, co oznacza różnicę wynoszącą niemal 13 punktów procentowych.

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Jak działa projekt pilotażowy

Program trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku. W pierwszym półroczu uczestnicy mieli skrócić czas pracy o 10%, a w drugim — o 20%. W pilotażu uczestniczy 78 podmiotów: 38 prywatnych i 40 publicznych, łącznie prawie 5 tysięcy pracowników.

Uczestnicy stosują różne modele: czterodniowy tydzień pracy z dodatkowym dniem wolnym, skrócenie dnia pracy o jedną lub dwie godziny albo dodatkowe dni wolne w ciągu miesiąca. W jednej ze spółek wodociągowych średni czas wykrywania awarii wodociągowych w pierwszym półroczu 2026 roku skrócił się z 1,7 godziny do 30 minut, a awarii kanalizacyjnych — z 1,9 godziny do jednej godziny w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

Jednocześnie cztery prywatne podmioty wycofały się z programu z powodu trudności z realizacją jego wymogów, w szczególności dotyczących skrócenia czasu pracy i utrzymania zatrudnienia. Polskie ministerstwo planuje przygotować ostateczne wyniki i rekomendacje wiosną 2027 roku.

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