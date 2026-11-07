Federalni prokuratorzy USA zobowiązali republikańskiego kandydata Geralda Heikesa, który ubiega się o mandat senatora z Alaski, do stawienia się przed wielką ławą przysięgłych i przedstawienia posiadanych dokumentów dotyczących grup politycznych oraz innych uczestników wyścigu. Jak informuje „Jerusalem Post”, powołując się na CNN, wezwanie wydano kilka dni przed wyborami śródokresowymi.

Śledztwo w sprawie kandydatów-spoilerów

Wezwanie jest częścią postępowania karnego dotyczącego możliwych prób wprowadzenia do wyścigu kandydatów-spoilerów. Śledczy sprawdzają, czy mogli być w to zaangażowani działacze polityczni powiązani z demokratką Mary Peltolą, w tym w sprawie kandydata o takim samym imieniu i nazwisku jak urzędujący republikański senator Dan Sullivan.

Peltola zaprzeczyła, by wiedziała o jakichkolwiek próbach pozyskania innych kandydatów. Wezwanie, datowane na dzień po publikacji „The New York Times” o związku kampanii Peltoli z tymi działaniami, dotyczy komunikacji z jej kampanią, kilkoma komitetami politycznymi, zaangażowanymi w nie działaczami oraz kancelarią Elias Law Group. Dokument podpisał wysoki rangą urzędnik Wydziału Praw Obywatelskich Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie, a nie prokurator na Alasce. Departament Sprawiedliwości USA nie udzielił komentarza.

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Stanowisko Geralda Heikesa

Heikes, konserwatywny wykonawca prac z płyt gipsowo-kartonowych z Palmer na Alasce, powiedział CNN, że na początku roku nieznany mu działacz polityczny zaproponował mu kandydowanie do Senatu. Jak stwierdził, jeszcze przed tym spotkaniem planował wejść do polityki, a później wybrał wyścig do Senatu. Heikes utrzymuje, że nie został zaangażowany jako kandydat-spoiler, popiera Sullivana i nie wie, kto stoi za wydatkami na jego poparcie.

CNN informowało wcześniej, że nowo utworzone komitety polityczne powiązane z działaczem z innego stanu wydały miliony dolarów na kampanię przeciwko Sullivanowi i na poparcie Heikesa. W piątek rano Peltola wyprzedzała Sullivana o około 600 głosów i miała 48,2% w pierwszym liczeniu. Jeśli żaden kandydat nie uzyska ponad 50% głosów, zwycięzca nie będzie mógł zostać potwierdzony przed 18 listopada, gdy władze wyborcze policzą drugie preferencje wyborców. Heikes zajmował trzecie miejsce z około 2% głosów, gdy około jedna czwarta kart do głosowania pozostawała jeszcze niepoliczona.

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