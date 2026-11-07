美国联邦检察官要求竞选阿拉斯加州联邦参议员的共和党候选人杰拉尔德·海克斯出席大陪审团，并提交其持有的有关政治团体及其他参选者的文件。据《耶路撒冷邮报》报道，该报援引CNN消息称，传票在中期选举前数日发出。

对搅局候选人的调查

该传票是针对可能试图招募搅局候选人的刑事调查的一部分。调查人员正在核查，与民主党人玛丽·佩尔托拉有关联的政治人士是否可能参与其中，尤其涉及一名与现任共和党参议员丹·沙利文同名的候选人的案件。

佩尔托拉否认知晓任何招募其他候选人的尝试。这份传票的日期是在《纽约时报》刊发有关佩尔托拉竞选团队与这些行动存在关联的报道次日；传票涉及与其竞选团队、数个政治委员会、与其有关的政治人士以及Elias Law Group法律团队的通信。该文件由华盛顿司法部民权司的一名高级官员签署，而非阿拉斯加州的一名检察官。美国司法部未予置评。

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杰拉尔德·海克斯的立场

来自阿拉斯加州帕尔默的保守派石膏板承包商海克斯告诉CNN，今年年初，一名他不认识的政治人士提议他竞选参议员。他表示，在这次会面之前他就计划从政，后来选择参加参议院选举。海克斯坚称，他并非被作为搅局候选人招募；他支持沙利文，也不知道是谁在为支持他而花钱。

CNN此前报道称，与一名来自另一州的政治人士有关联的新成立政治委员会，花费数百万美元开展反对沙利文并支持海克斯的竞选活动。截至周五上午，佩尔托拉在初步计票中以约600票领先沙利文，得票率为48.2%。如果没有候选人获得超过50%的选票，胜者要到11月18日选举当局统计选民的第二偏好后才能得到确认。当时约四分之一选票尚未清点，海克斯以约2%的得票率位列第三。

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