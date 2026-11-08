在巴基斯坦，贝娜齐尔收入支持计划（BISP）2024—2025财年审计发现，援助领取者数据存在问题，部分不符合计划标准的人获得了付款，教育奖学金也出现重复发放。正如《论坛快报》报道，在601,850起存在身份识别问题的案例中，付款总额为256.99亿巴基斯坦卢比。

领取者身份识别问题

根据巴基斯坦审计长报告，在5,598起案例中，一名配偶的CNIC与最多七名女性的记录关联。这些案例中的付款总额为2.39035亿卢比。

另有596,252条记录缺少领取者配偶的CNIC数据。与这些档案相关的付款为254.60亿卢比。审计要求巴基斯坦国家数据库与登记管理局（NADRA）作出解释，并建议独立核查婚姻关系。

在该财年内，该计划覆盖了1,002万活跃家庭。该计划的错误纳入率为6.8%，高于5%的既定基准；错误排除率为13.27%，高于允许的10%。

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付款与教育奖学金

审计还发现，12,078名公共部门雇员、养老金领取者及其配偶获得了5.15712亿卢比，尽管联邦内阁2019年12月的决定将其排除在该计划之外。在另外261起涉及出国旅行的领取者或其配偶的案例中，付款总额为1,304.1万卢比。

此外，审计人员记录到，在规定期间内，97,179起案例中同一家庭户主有多个Proxy Means Test指标。审计评估认为，这可能导致18,964名领取者被不当纳入，并可能造成5.33536亿卢比的资金被不当分配。

在伊斯兰堡抽取的275,000起案例中，发现1,719名领取者拥有超过计划规定限额的车辆，并获得了6,974.4万卢比。在Benazir Taleemi Wazaif计划中，165所已通过Pakistan Baitul Mal获得全额国家援助的学校也登记在BISP计划中，导致1,769万卢比的奖学金重复发放。

另有278名公共部门雇员被登记为高中学生，而非其子女或其他有资格获得援助的人士。向其母亲发放的附条件付款总额为2.02546亿卢比。

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