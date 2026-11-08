W Pakistanie audyt Programu Wsparcia Dochodów Benazir (BISP) za rok finansowy 2024–2025 wykrył problemy w danych osób otrzymujących pomoc, wypłaty dla osób niespełniających kryteriów programu oraz powielanie stypendiów edukacyjnych. Jak podaje The Express Tribune, łączna kwota wypłat w 601 850 przypadkach z problemami identyfikacyjnymi wyniosła 25,699 mld pakistańskich rupii.

Problemy z identyfikacją odbiorców

Według raportu Generalnego Audytora Pakistanu w 5 598 przypadkach numer CNIC jednego z małżonków był powiązany z zapisami dotyczącymi maksymalnie siedmiu kobiet. Wypłaty w tych przypadkach wyniosły 239,035 mln rupii.

W kolejnych 596 252 zapisach brakowało danych CNIC małżonków odbiorców. Z takimi profilami powiązane były wypłaty na kwotę 25,460 mld rupii. Audyt zwrócił się o wyjaśnienia do pakistańskiego Krajowego Urzędu Baz Danych i Rejestracji (NADRA) oraz zalecił niezależną weryfikację relacji małżeńskich.

W ciągu roku finansowego program obejmował 10,02 mln aktywnych gospodarstw domowych. Wskaźnik błędnego włączenia do programu wyniósł 6,8% wobec ustalonego poziomu odniesienia 5%, a wskaźnik błędnego wykluczenia — 13,27% wobec dopuszczalnych 10%.

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Wypłaty i stypendia edukacyjne

Audyt ustalił również, że 12 078 pracowników sektora publicznego, emerytów i ich małżonków otrzymało 515,712 mln rupii, choć decyzja federalnego gabinetu z grudnia 2019 roku wykluczała ich z programu. W kolejnych 261 przypadkach dotyczących odbiorców lub ich małżonków, którzy podróżowali za granicę, wypłaty wyniosły 13,041 mln rupii.

Ponadto audytorzy odnotowali 97 179 przypadków z wieloma wskaźnikami Proxy Means Test dla jednej głowy gospodarstwa domowego w ustalonym okresie. Według oceny audytu mogło to doprowadzić do nieuprawnionego zakwalifikowania 18 964 odbiorców i potencjalnego niewłaściwego rozdysponowania 533,536 mln rupii.

W próbie 275 000 przypadków w Islamabadzie wykryto 1 719 odbiorców posiadających pojazdy przekraczające limity określone przez program, którzy otrzymali 69,744 mln rupii. W programie Benazir Taleemi Wazaif 165 szkół, które już otrzymywały pełną pomoc państwową za pośrednictwem Pakistan Baitul Mal, było także zarejestrowanych w systemie BISP, co spowodowało powielenie stypendiów na kwotę 17,690 mln rupii.

Kolejnych 278 pracowników sektora publicznego zarejestrowano jako uczniów szkół średnich zamiast ich dzieci lub innych osób uprawnionych do pomocy. Warunkowe wypłaty dla ich matek wyniosły 202,546 mln rupii.

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