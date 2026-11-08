В Пакистане аудит Программы поддержки доходов Беназир (BISP) за 2024–2025 финансовый год выявил проблемы в данных получателей помощи, выплаты лицам, не соответствовавшим критериям программы, а также дублирование образовательных стипендий. Как сообщает The Express Tribune, общая сумма выплат в 601 850 случаях с проблемами идентификации составила 25,699 млрд пакистанских рупий.

Проблемы с идентификацией получателей

Согласно отчету Генерального аудитора Пакистана, в 5 598 случаях CNIC одного из супругов был привязан к записям максимум семи женщин. Выплаты в этих случаях составили 239,035 млн рупий.

Еще в 596 252 записях отсутствовали данные CNIC супругов получателей. С такими профилями были связаны выплаты на 25,460 млрд рупий. Аудит запросил объяснения у Национального управления баз данных и регистрации Пакистана (NADRA) и рекомендовал независимо проверить супружеские связи.

В течение финансового года программа охватывала 10,02 млн активных домохозяйств. Уровень ошибки включения в программу составил 6,8% при установленном ориентире 5%, а уровень ошибки исключения — 13,27% при допустимых 10%.

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Выплаты и образовательные стипендии

Аудит также установил, что 12 078 работников государственного сектора, пенсионеров и их супругов получили 515,712 млн рупий, хотя решение федерального кабинета от декабря 2019 года исключало их из программы. В других 261 случаях, касавшихся получателей или их супругов, которые выезжали за границу, выплаты составили 13,041 млн рупий.

Кроме того, аудиторы зафиксировали 97 179 случаев с несколькими показателями Proxy Means Test для одного главы домохозяйства в течение установленного периода. По оценке аудита, это могло привести к неправомерному включению 18 964 получателей и потенциальному нецелевому распределению 533,536 млн рупий.

В выборке из 275 000 случаев в Исламабаде выявили 1 719 получателей, владевших транспортными средствами сверх установленных программой лимитов и получивших 69,744 млн рупий. В программе Benazir Taleemi Wazaif 165 школ, уже получавших полную государственную помощь через Pakistan Baitul Mal, также были зарегистрированы в схеме BISP, что привело к дублированию стипендий на 17,690 млн рупий.

Еще 278 работников государственного сектора были зарегистрированы как учащиеся старшей школы вместо их детей или других лиц, имевших право на помощь. Условные выплаты их матерям составили 202,546 млн рупий.

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