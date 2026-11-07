Прокурори США викликали кандидата на Алясці до великого журі — Jerusalem Post

Федеральні прокурори США зобов’язали кандидата-республіканця Джеральда Гайкса, який балотується до Сенату від Аляски, постати перед великим журі та надати наявні в нього документи про політичні групи й інших учасників перегонів. Як повідомляє Jerusalem Post із посиланням на CNN, повістку видали за кілька днів до проміжних виборів.

Розслідування щодо кандидатів-спойлерів

Повістка є частиною кримінального розслідування можливих спроб залучити до перегонів кандидатів-спойлерів. Слідчі перевіряють, чи могли до цього бути причетні політичні діячі, пов’язані з демократкою Мері Пелтолою, зокрема у справі про кандидата з таким самим ім’ям, як у чинного сенатора-республіканця Дена Саллівана.

Пелтола заперечила, що знала про будь-які спроби залучати інших кандидатів. Повістка, датована наступним днем після публікації The New York Times про зв’язок кампанії Пелтоли з цими зусиллями, стосується комунікацій із її кампанією, кількома політичними комітетами, причетними до них діячами та юридичною групою Elias Law Group. Документ підписав високопосадовець відділу цивільних прав Міністерства юстиції у Вашингтоні, а не прокурор на Алясці. Мін’юст США коментарів не надав.

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Позиція Джеральда Гайкса

Гайкс, консервативний підрядник із гіпсокартонних робіт із Палмера на Алясці, розповів CNN, що на початку року невідомий йому політичний діяч запропонував балотуватися до Сенату. За його словами, він і до цієї зустрічі планував іти в політику, а згодом обрав сенатські перегони. Гайкс стверджує, що його не залучали як кандидата-спойлера, підтримує Саллівана та не знає, хто стоїть за витратами на його підтримку.

Раніше CNN повідомляв, що новостворені політичні комітети, пов’язані з діячем з іншого штату, витратили мільйони доларів на кампанію проти Саллівана та на підтримку Гайкса. Станом на ранок п’ятниці Пелтола випереджала Саллівана приблизно на 600 голосів і мала 48,2% за первинним підрахунком. Якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів, переможця не зможуть підтвердити до 18 листопада, коли виборча влада підрахує другі преференції виборців. Гайкс ішов третім із приблизно 2% голосів, коли близько чверті бюлетенів ще не підрахували.

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