Федеральные прокуроры США обязали кандидата-республиканца Джеральда Хайкса, баллотирующегося в Сенат от Аляски, явиться перед большим жюри и предоставить имеющиеся у него документы о политических группах и других участниках гонки. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на CNN, повестка была выдана за несколько дней до промежуточных выборов.

Расследование в отношении кандидатов-спойлеров

Повестка является частью уголовного расследования возможных попыток привлечь к гонке кандидатов-спойлеров. Следователи проверяют, могли ли быть к этому причастны политические деятели, связанные с демократкой Мэри Пелтолой, в частности в деле о кандидате с таким же именем, как у действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана.

Пелтола отрицала, что знала о каких-либо попытках привлечь других кандидатов. Повестка, датированная следующим днем после публикации The New York Times о связи кампании Пелтолы с этими усилиями, касается коммуникаций с ее кампанией, несколькими политическими комитетами, причастными к ним деятелями и юридической группой Elias Law Group. Документ подписал высокопоставленный сотрудник отдела гражданских прав Министерства юстиции в Вашингтоне, а не прокурор на Аляске. Министерство юстиции США комментариев не предоставило.

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Позиция Джеральда Хайкса

Хайкс, консервативный подрядчик по гипсокартонным работам из Палмера на Аляске, рассказал CNN, что в начале года незнакомый ему политический деятель предложил ему баллотироваться в Сенат. По его словам, он и до этой встречи планировал пойти в политику, а затем выбрал сенатскую гонку. Хайкс утверждает, что его не привлекали в качестве кандидата-спойлера, поддерживает Салливана и не знает, кто стоит за расходами на его поддержку.

Ранее CNN сообщал, что недавно созданные политические комитеты, связанные с деятелем из другого штата, потратили миллионы долларов на кампанию против Салливана и на поддержку Хайкса. По состоянию на утро пятницы Пелтола опережала Салливана примерно на 600 голосов и имела 48,2% при первоначальном подсчете. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, победителя не смогут подтвердить до 18 ноября, когда избирательные органы подсчитают вторые предпочтения избирателей. Хайкс шел третьим с примерно 2% голосов, когда около четверти бюллетеней еще не были подсчитаны.

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