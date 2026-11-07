U wybrzeży japońskiego regionu Kanto w piątek, 6 listopada, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,1. Japońska Agencja Meteorologiczna nie wydała ostrzeżenia przed tsunami, informuje The Hindu. Agencja opublikowała informacje o wstrząsach na swojej stronie internetowej.

Wstrząsy na morzu

Płytkie trzęsienie ziemi nastąpiło o godz. 19:39 czasu lokalnego, czyli o 10:39 GMT, na morzu w pobliżu wybrzeża Kanto. Według danych Amerykańskiej Służby Geologicznej jego epicentrum znajdowało się około 169 kilometrów, czyli 105 mil, na południowy wschód od Asahi, miasta położonego na wschód od stolicy Japonii, Tokio.

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Intensywność i skutki

JMA zarejestrowała intensywność sejsmiczną na poziomie 3 w japońskiej skali od 0 do 7. Jak wyjaśnia agencja, przy takim poziomie wstrząsy odczuwa niemal każdy, kto przebywa w pomieszczeniu, a naczynia na półkach mogą grzechotać.

Bezpośrednio po trzęsieniu ziemi nie napłynęły doniesienia o zniszczeniach ani poszkodowanych.

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