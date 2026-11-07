W Izraelu zastrzelono więźnia, gdy wychodził do pracy — Jerusalem Post

Na północy Izraela rano zastrzelono 37-letniego więźnia Ejala Hejba, który za zgodą opuścił więzienie, aby pojechać do pracy w ramach programu resocjalizacyjnego. Do ataku doszło w pobliżu węzła Nahal Calmon na autostradzie nr 65, informuje „The Jerusalem Post”.

Atak w pobliżu przystanku autobusowego

Hejb odbywał karę 18 lat pozbawienia wolności po wyroku w sprawie o nieumyślne spowodowanie śmierci z 2014 roku. Szedł na przystanek autobusowy, skąd miał pojechać do fabryki na północy kraju, a po zakończeniu zmiany miał wrócić do więzienia transportem publicznym.

Według gazety obok mężczyzny zatrzymał się samochód, z którego otwarto ogień. Hejb odniósł ciężkie obrażenia i zmarł na miejscu. Zgłoszenie o strzelaninie wpłynęło do centrum dyspozytorskiego pogotowia Magen David Adom o godzinie 6:41. Ratownicy znaleźli mężczyznę nieprzytomnego na chodniku przy przystanku, z ranami penetrującymi.

Policja rozpoczęła poszukiwania podejrzanych i wszczęła śledztwo. Funkcjonariusze zakwalifikowali strzelaninę jako motywowaną przestępczo.

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Zabójstwo na tle długotrwałego konfliktu

W 2014 roku Hejb został skazany w sprawie śmierci Alego Hasarmy. Zgodnie z materiałami aktu oskarżenia, do których przyznał się w ramach ugody, Hejb urządził zasadzkę na Hasarmę w lesie Tal-El i zastrzelił go z bliskiej odległości. Początkowo postawiono mu zarzut zabójstwa, jednak z powodu problemów dowodowych przekwalifikowano go na nieumyślne spowodowanie śmierci. Uznano go także za winnego przestępstw związanych z bronią oraz spisku.

Gazeta wiąże śmierć Hejba z długotrwałym konfliktem między dwiema gałęziami rodziny Hasarma z galilejskiego miasta Baana. Konfrontacja rozpoczęła się po sporze między nastolatkami w 2014 roku i, według „The Jerusalem Post”, pochłonęła życie 20 osób, w tym osób nienoszących nazwiska Hasarma. Wcześniej ostatnie zabójstwa wiązane z konfliktem miały miejsce w 2023 roku.

Inne ataki na północy kraju

Poprzedniego wieczoru w wyniku strzelaniny w Tamrze zginął 22-letni Jusef Hammad, a inny mężczyzna odniósł obrażenia o średnim stopniu ciężkości. Około trzy godziny później w Baka al-Gharbijji zastrzelono 25-letniego Mahmuda al-Dżamala; ranne zostały jeszcze cztery osoby. Policja nie informowała o związku tych incydentów z zabójstwem Hejba.

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