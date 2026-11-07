В Израиле застрелили заключенного по пути на работу — Jerusalem Post

На севере Израиля утром застрелили 37-летнего заключенного Эяля Хейба, которому разрешили покинуть тюрьму, чтобы поехать на работу в рамках программы реабилитации. Нападение произошло возле развязки Нахаль-Цальмон на шоссе №65, сообщает The Jerusalem Post.

Нападение возле автобусной остановки

Хейб отбывал 18-летний срок по приговору по делу о непредумышленном убийстве 2014 года. Он шел к автобусной остановке, откуда должен был ехать на фабрику на севере страны, а после окончания смены должен был вернуться в тюрьму общественным транспортом.

По данным издания, рядом с мужчиной остановился автомобиль, из которого открыли огонь. Хейб получил тяжелые ранения и умер на месте. Сообщение о стрельбе поступило в диспетчерский центр службы скорой помощи Magen David Adom в 6:41. Медики обнаружили мужчину без сознания на тротуаре возле остановки с проникающими ранениями.

Полиция начала поиск подозреваемых и открыла расследование. Правоохранители квалифицировали стрельбу как имеющую криминальные мотивы.

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Убийство на фоне затяжного конфликта

В 2014 году Хейба осудили по делу о гибели Али Хасармы. Согласно материалам обвинительного заключения, которые он признал в рамках сделки о признании вины, Хейб устроил засаду на Хасарму в лесу Таль-Эль и застрелил его с близкого расстояния. Изначально ему предъявили обвинение в убийстве, однако из-за проблем с доказательствами его переквалифицировали на непредумышленное убийство. Также его признали виновным в преступлениях, связанных с оружием, и заговоре.

Издание связывает гибель Хейба с затяжным конфликтом между двумя ветвями семьи Хасарма из галилейского города Баана. Противостояние началось после спора между подростками в 2014 году и, по данным The Jerusalem Post, унесло жизни 20 человек, включая тех, кто не носил фамилию Хасарма. До этого последние убийства, которые связывали с конфликтом, произошли в 2023 году.

Другие нападения на севере страны

Предыдущим вечером в результате стрельбы в Тамре погиб 22-летний Юсеф Хаммад, еще один мужчина получил ранения средней тяжести. Примерно через три часа в Бака-эль-Гарбии застрелили 25-летнего Махмуда аль-Джамаля; еще четыре человека получили ранения. Полиция не сообщала о связи этих инцидентов с убийством Хейба.

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