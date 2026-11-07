Конгломерат Berkshire Hathaway в третьем квартале 2026 года выкупил собственные акции на $9,6 млрд — более чем вдвое больше, чем в предыдущем квартале. По данным CNBC, во втором квартале компания направила на обратный выкуп $4,5 млрд, а общий объем таких операций с начала года достиг около $14,4 млрд.

Снижение операционной прибыли

Операционная прибыль Berkshire Hathaway, сформированная ее компаниями, в июле—сентябре составила $12,705 млрд. Это на 5,8% меньше по сравнению с $13,485 млрд за аналогичный период прошлого года.

Прибыль от страхового андеррайтинга упала на 43% — до $1,352 млрд. Инвестиционный доход страхового бизнеса сократился на 14%, до $2,734 млрд. В то же время железнодорожное, энергетическое и производственное подразделения Berkshire Hathaway увеличили прибыль по сравнению с прошлым годом.

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Результаты и денежные резервы

Общая прибыль компании, учитывающая ее крупный портфель акций, снизилась на 28% — с $30,796 млрд до $22,112 млрд. Инвестиционная прибыль Berkshire Hathaway сократилась почти вдвое, до $9,407 млрд.

За последний месяц акции класса A Berkshire Hathaway выросли более чем на 12%, тогда как индекс S&P 500 за этот период снизился на 5,5%. С начала года акции компании прибавили 13%, а широкий рыночный индекс — 7,8%.

Пятью крупнейшими пакетами акций в портфеле Berkshire Hathaway в третьем квартале оставались Alphabet, American Express, Apple, Bank of America и Coca-Cola. Общий объем денежных резервов вырос на 3% — до $377,435 млрд с $365,514 млрд во втором квартале. В то же время сумма средств без учета средств железнодорожного и энергетического бизнесов, а также обязательств по казначейским векселям составила $352,3 млрд, что на 1,9% меньше квартал к кварталу.

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