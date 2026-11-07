С 2019 года в Англии закрыли 12 акушерских центров — The Guardian

С 2019 года в Англии закрыли 12 родильных центров под руководством акушерок. Шесть из этих учреждений окончательно прекратили работу после прихода Лейбористской партии к власти в июле 2024 года, сообщает The Guardian.

Меньше вариантов для рожениц

Такие центры дают женщинам возможность выбирать между родами в больничном отделении под наблюдением врачей, учреждением под руководством акушерок или домашними родами. Представители общественных организаций заявляют, что закрытие местных центров ограничивает этот выбор и вынуждает женщин ехать рожать за пределы своего района.

Еще четыре центра формально закрыты временно, однако некоторые из них не работают уже до шести лет. Два учреждения прекратили работу из-за аварийного состояния больниц, в которых они располагались. Они не будут работать несколько лет, пока не построят новые помещения.

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Дефицит персонала и домашние роды

Причинами закрытий и приостановки работы называют дефицит акушерок в NHS Англии, снижение рождаемости, рост сложности родов и количества кесаревых сечений. Органы NHS, закрывавшие центры, обычно объясняли решения нехваткой персонала для безопасного оказания помощи.

В некоторых районах Англии и Уэльса NHS также приостанавливала услуги поддержки домашних родов — местами на срок до 14 месяцев. Королевский колледж акушерок предупредил, что отсутствие доступа к помощи акушерок в системе NHS может подтолкнуть часть женщин к платным частным услугам или родам дома без медицинского работника.

Родильный центр в Хаддерсфилде, закрытый в ноябре 2020 года из-за пандемии COVID-19, до сих пор не возобновил работу. В то же время Gloucestershire Hospitals Trust сообщил, что центр в Челтнеме, закрытый с 2022 года, планируют открыть в феврале, а услуги домашних родов должны возобновить в январе.

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