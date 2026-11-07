自2019年以来英格兰已有12家助产士主导的分娩中心关闭——《卫报》

自2019年以来，英格兰已有12家由助产士主导的分娩中心关闭。其中6家机构在工党于2024年7月上台后永久停止运营，《卫报》报道。

产妇的选择更少

这类中心让女性可以选择在医生监督下的医院病房分娩、在由助产士主导的机构分娩，或在家中分娩。社会组织代表表示，当地中心的关闭限制了这种选择，并迫使女性前往所在地区以外分娩。

另外4家中心在名义上是暂时关闭，但其中一些已经停运长达6年。两家机构因其所在医院状况危险而停止运营。在新场所建成之前，它们将数年无法运营。

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人员短缺与居家分娩

英格兰NHS助产士短缺、出生率下降、分娩复杂程度增加以及剖宫产数量上升，被认为是关闭和暂停运营的原因。关闭这些中心的NHS机构通常以缺少能够安全提供护理的人员来解释这一决定。

在英格兰和威尔士的一些地区，NHS还暂停了居家分娩支持服务，部分地区暂停时间长达14个月。皇家助产士学院警告称，无法获得NHS系统内的助产服务，可能会促使部分女性转向付费的私人服务，或在没有医务人员的情况下在家分娩。

哈德斯菲尔德的分娩中心因COVID-19疫情于2020年11月关闭，至今仍未恢复运营。与此同时，格洛斯特郡医院信托表示，计划于2月重新开放自2022年以来关闭的切尔滕纳姆中心，居家分娩服务则预计于1月恢复。

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