Od 2019 roku w Anglii zamknięto 12 ośrodków porodowych prowadzonych przez położne. Sześć z tych placówek ostatecznie zakończyło działalność po dojściu Partii Pracy do władzy w lipcu 2024 roku, informuje The Guardian.

Mniej możliwości dla rodzących

Takie ośrodki dają kobietom możliwość wyboru między porodem na oddziale szpitalnym pod nadzorem lekarzy, w placówce prowadzonej przez położne albo porodem domowym. Przedstawiciele organizacji społecznych twierdzą, że zamykanie lokalnych ośrodków ogranicza ten wybór i zmusza kobiety do wyjazdu poza swój obszar, aby urodzić dziecko.

Kolejne cztery ośrodki są formalnie tymczasowo zamknięte, jednak niektóre z nich nie działają już nawet od sześciu lat. Dwie placówki zakończyły działalność z powodu złego stanu szpitali, w których się mieściły. Nie będą działać przez kilka lat, dopóki nie powstaną nowe pomieszczenia.

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Niedobór personelu i porody domowe

Jako przyczyny zamknięć i zawieszeń działalności wskazuje się niedobór położnych w NHS w Anglii, spadek liczby urodzeń, rosnącą złożoność porodów oraz liczbę cesarskich cięć. Organy NHS, które zamykały ośrodki, zazwyczaj wyjaśniały swoje decyzje brakiem personelu do bezpiecznego świadczenia opieki.

W niektórych rejonach Anglii i Walii NHS zawieszała również usługi wsparcia porodów domowych — miejscami na okres do 14 miesięcy. Królewskie Kolegium Położnych ostrzegło, że brak dostępu do opieki położniczej w systemie NHS może skłonić część kobiet do korzystania z płatnych prywatnych usług lub rodzenia w domu bez pracownika medycznego.

Ośrodek porodowy w Huddersfield, zamknięty w listopadzie 2020 roku z powodu pandemii COVID-19, nadal nie wznowił działalności. Jednocześnie Gloucestershire Hospitals Trust poinformował, że centrum w Cheltenham, zamknięte od 2022 roku, planuje otworzyć w lutym, a usługi porodów domowych mają zostać wznowione w styczniu.

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