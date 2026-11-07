В США государственный секретарь Марко Рубио на недавней встрече с высокопоставленными сотрудниками Госдепартамента потребовал, чтобы работники не выходили за пределы своих полномочий и избегали действий, которые могут создавать конфликт интересов. По словам четырех осведомленных о ситуации людей, Рубио предупредил: неэтичное поведение станет основанием для увольнения независимо от связей должностного лица.

Как сообщает Jerusalem Post, на встрече присутствовали многие из примерно двух десятков помощников государственного секретаря. Рубио также заявил, что чиновники принимают решения или продвигают политические инициативы без надлежащей координации. Значимые решения, по его словам, требуют согласования с ним или заместителем госсекретаря Кристофером Ландау. Госдепартамент не прокомментировал ход этой встречи.

Уход чиновника по вопросам политики

Вскоре после встречи руководитель политического направления Госдепартамента Джереми Левин покинул должность. Трое собеседников Reuters утверждали, что его вынудили уйти, в том числе из-за обеспокоенности работой над вопросами вне его сферы ответственности без надлежащей координации. При этом они не связывали его уход с возможными этическими нарушениями.

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Левин отрицал, что его уволили. Он заявил Reuters, что заранее планировал перейти в частный сектор после завершения ключевых проектов и подготовки к свадьбе. Представитель Госдепартамента сказал, что стороны совместно согласовали время его ухода.

Конфликты интересов и служебные поездки

Усиление контроля произошло после отставки в середине октября посла США в Греции Кимберли Гилфойл. Ее уход произошел после сообщений СМИ о возможной продаже доступа к чиновникам администрации Дональда Трампа в обмен на деньги, подарки и услуги. Гилфойл назвала эти сообщения ложными и заявила, что будет защищать свою репутацию.

После ее отставки Рубио разослал дипломатам служебную записку с напоминанием избегать конфликтов интересов. Кроме того, по данным одного из собеседников, офис госсекретаря начал согласовывать все зарубежные поездки политических сотрудников из-за обеспокоенности их чрезмерным количеством.

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