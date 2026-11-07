在美国，国务卿马尔科·鲁比奥近日在与国务院高级官员的会议上要求，工作人员不得超越自身权限，并避免可能造成利益冲突的行为。据四名了解情况的人士称，鲁比奥警告说，无论官员的人脉关系如何，不道德行为都将成为解雇的理由。

据《耶路撒冷邮报》报道，约两打助理国务卿中的许多人出席了此次会议。鲁比奥还表示，官员们在未进行适当协调的情况下作出决定或推动政策倡议。他说，重大决定需要得到他本人或副国务卿克里斯托弗·兰道的批准。国务院未对这次会议的情况发表评论。

政策官员离职

会议结束后不久，国务院政策部门负责人杰里米·莱文离职。三名路透社消息人士称，他是被迫离职的，部分原因是有人担忧他在未进行适当协调的情况下处理了超出其职责范围的事务。同时，他们并未将他的离职与可能的道德违规行为联系起来。

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莱文否认自己被解雇。他告诉路透社，他此前就计划在完成关键项目并筹备婚礼后转入私营部门。国务院发言人表示，双方共同商定了他的离职时间。

利益冲突和公务出行

加强监管发生在美国驻希腊大使金伯利·吉尔福伊尔于10月中旬辞职之后。她的离职发生在媒体报道称，可能有人以金钱、礼物和服务为交换，出售接触唐纳德·特朗普政府官员的机会之后。吉尔福伊尔称这些报道不实，并表示将维护自己的声誉。

在她辞职后，鲁比奥向外交官发送了一份备忘录，提醒他们避免利益冲突。此外，据一名消息人士称，由于担忧数量过多，国务卿办公室开始批准政治工作人员的所有海外出行。

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