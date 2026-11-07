W Stanach Zjednoczonych sekretarz stanu Marco Rubio podczas niedawnego spotkania z wysokimi urzędnikami Departamentu Stanu zażądał, aby pracownicy nie przekraczali swoich uprawnień i unikali działań mogących stwarzać konflikt interesów. Według czterech osób zaznajomionych ze sprawą Rubio ostrzegł, że nieetyczne zachowanie będzie podstawą do zwolnienia niezależnie od powiązań urzędnika.

Jak informuje „Jerusalem Post”, w spotkaniu uczestniczyło wielu z około dwóch tuzinów zastępców sekretarza stanu. Rubio powiedział również, że urzędnicy podejmują decyzje lub promują inicjatywy polityczne bez odpowiedniej koordynacji. Istotne decyzje, jak stwierdził, wymagają uzgodnienia z nim lub zastępcą sekretarza stanu Christopherem Landauem. Departament Stanu nie skomentował przebiegu tego spotkania.

Odejście urzędnika ds. polityki

Wkrótce po spotkaniu stanowisko opuścił Jeremy Levin, kierujący pionem politycznym Departamentu Stanu. Trzech rozmówców Reutersa twierdziło, że został zmuszony do odejścia, między innymi z powodu obaw dotyczących pracy nad sprawami wykraczającymi poza jego zakres odpowiedzialności bez odpowiedniej koordynacji. Jednocześnie nie łączyli jego odejścia z możliwymi naruszeniami etycznymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Levin zaprzeczył, że został zwolniony. Powiedział Reutersowi, że z wyprzedzeniem planował przejście do sektora prywatnego po zakończeniu kluczowych projektów i przygotowaniach do ślubu. Przedstawiciel Departamentu Stanu powiedział, że strony wspólnie uzgodniły termin jego odejścia.

Konflikty interesów i podróże służbowe

Zaostrzenie kontroli nastąpiło po rezygnacji w połowie października ambasador USA w Grecji Kimberly Guilfoyle. Jej odejście nastąpiło po doniesieniach mediów o możliwej sprzedaży dostępu do urzędników administracji Donalda Trumpa w zamian za pieniądze, prezenty i usługi. Guilfoyle nazwała te doniesienia fałszywymi i oświadczyła, że będzie bronić swojej reputacji.

Po jej rezygnacji Rubio rozesłał dyplomatom notatkę służbową przypominającą o konieczności unikania konfliktów interesów. Ponadto, według jednego ze źródeł, biuro sekretarza stanu zaczęło zatwierdzać wszystkie zagraniczne podróże pracowników politycznych z powodu obaw o ich nadmierną liczbę.

Czytaj nas na