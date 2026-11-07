Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу впервые после последних выборов напрямую призвал сформировать правительство единства. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Призыв к единству

Нетаньяху заявил, что пришло время для единства, и назвал его волей народа и потребностью момента. Он также сказал, что правительство, опирающееся на сторонников терроризма, не будет бороться с терроризмом.

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Заявления об оппозиции

По словам премьер-министра, Израиль не выживет, если оппозиция сформирует правительство вместе с исламистами. Он утверждал, что такая коалиция разрушит страну изнутри. В анонсе Jerusalem Post этот сценарий описан как угроза будущему и безопасности Израиля.

Эти высказывания являются политическими утверждениями самого Нетаньяху, которые издание передало как его заявления. На фотографии, сопровождающей материал, Нетаньяху изображен в избирательном штабе партии «Ликуд» в Иерусалиме после всеобщих выборов 28 октября 2026 года.

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