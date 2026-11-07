Premier Izraela Binjamin Netanjahu w sobotę po raz pierwszy od ostatnich wyborów bezpośrednio wezwał do utworzenia rządu jedności. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Wezwanie do jedności

Netanjahu powiedział, że nadszedł czas na jedność, i nazwał ją wolą narodu oraz potrzebą chwili. Powiedział również, że rząd opierający się na zwolennikach terroryzmu nie będzie walczył z terroryzmem.

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Wypowiedzi o opozycji

Według premiera Izrael nie przetrwa, jeśli opozycja utworzy rząd razem z islamistami. Twierdził, że taka koalicja zniszczy kraj od wewnątrz. W zapowiedzi Jerusalem Post opisał ten scenariusz jako zagrożenie dla przyszłości i bezpieczeństwa Izraela.

Wypowiedzi te są politycznymi twierdzeniami samego Netanjahu, które gazeta przekazała jako jego oświadczenia. Na zdjęciu towarzyszącym materiałowi Netanjahu jest przedstawiony w sztabie wyborczym partii Likud w Jerozolimie po wyborach powszechnych 28 października 2026 roku.

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